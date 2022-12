Matteo Fantinelli ha realizzato una tripla-doppia contro Ravenna

La Fortitudo Bologna ha centrato la sesta vittoria stagionale in dieci incontri, battendo Ravenna 83-69 al PalaDozza. Migliore in campo è stato Matteo Fantinelli, uno dei pochi che sono rimasti in biancoblu dopo la retrocessione. Il playmaker della Fortitudo ha chiuso con la prima tripla-doppia stagionale: 13 punti, 13 rimbalzi (pareggiato career-high) e 10 assist.

Non è la prima volta che Fantinelli realizza una tripla-doppia: sempre in A2 ma con Treviso, nel 2015, a 22 anni il giocatore ne aveva già fatta una.