Dell’Orco: “Perché TV e giornali non parlano di basket? I palazzetti sono sempre pieni…”

Pantaleo Dell’Orco, presidente del CDA dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, è stato protagonista con Giorgio Armani nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Ecco alcune sue dichiarazioni sulla poca copertura mediatica che ha il basket:

“È sottovalutato non solo dalla tv ma anche dai giornali. Quando andiamo in trasferta vedo arene esaurite dappertutto e grande entusiasmo. Quando siamo a Milano la gente mostra affetto, competenza e passione. Quest’anno abbiamo avuto 9.400 spettatori di media in Eurolega e quasi altrettanti in campionato, nei playoff abbiamo riempito il Forum praticamente sempre. Sono io, piuttosto, che chiedo a voi perché a tutto questo non venga dato uno spazio più ampio”.

Si tratta di una riflessione molto interessante quella di Leo Dell’Orco, soprattutto dopo lo Scudetto dell’Olimpia Milano. Il basket è uno sport molto seguito dal vivo e pochissimo in TV. Come mai? Eppure i mezzi ci sono tutti perché si può vedere spesso in chiaro o su DMAX o su NOVE oppure su DAZN, che è lo stesso player della Serie A di calcio.

Stiamo a vedere se le cose cambieranno a partire dal prossimo anno oppure il basket continuerà a essere mediaticamente meno seguito di altri sport, come per esempio il volley.

