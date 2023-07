EA7 Milano mercato: Shabazz Napier alla Stella Rossa, ecco le cifre di Maodo Lo

Giornata importante in casa Olimpia Milano per quanto riguarda la costruzione del prossimo roster, soprattutto per il reparto esterni. Shabazz Napier è ormai un giocatore della Stella Rossa: sostituirà Facundo Campazzo, che ha ufficializzato il proprio addio ai serbi nelle scorse ore, e formerà un backcourt “italiano” con Milos Teodosic. Ormai manca solo l’annuncio, come riportato da Daniele Labanti.

Napier nell’ultima stagione è stato uno degli uomini-chiave di Milano, autore di 15.0 punti di media in EuroLega e vincitore dello Scudetto, dando un importante contributo anche nella finalissima contro la Virtus Bologna.

#Euroleague Shabazz Napier to Red Star Belgrade is a done deal, per multiple sources. American PG leaves Milan after broke the negotiations with Olimpia EA7 days ago. https://t.co/C173uN5c2y — Daniele Labanti (@DLabanti) July 14, 2023

Al posto di Napier, Milano ha chiuso per il tedesco Maodo Lo, nome rimbalzato in mattinata. Come riportato da Sportando, sono già noti anche i dettagli: sarà un biennale da 1 milione di euro complessivo. Lo ha giocato l’ultima stagione all’Alba Berlino, segnando 11.6 punti di media. Ad oggi Maodo Lo sarebbe il backup di Kevin Pangos, anche se non è escluso che l’Olimpia decida di mettere ancora mano in cabina di regia.

Per il reparto lunghi oggi è tornato d’attualità il nome del lituano Rokas Giedraitis, mentre è sempre più vicina la risoluzione del contratto tra il Barcellona e Nikola Mirotic. Milano è la favorita per firmare il montenegrino con passaporto spagnolo, in lizza anche l’AS Monaco.