Matteo Spagnolo trollato su Twitter: “Non gioca ma ha già firmato con uno sponsor”

Matteo Spagnolo non ha messo piede nemmeno per un secondo in NBA Summer League quest’anno però questo non ha fermato i tifosi dei Minnesota Timberwolves nel creare dei contenuti dove lo trollano. Come potete vedere, con un photoshop molto brutto, questa fanpage di Minnie ha modificato i famosissimi “Spagnettios” di Campbell’s in “Spagnolos”.

We haven’t seen him in Summer League this year but I find it awesome that the Timberwolves 2022 second round pick, Matteo Spagnolo already has some endorsement deals. I have 12 cases of Spagnolo’s my closet currently. pic.twitter.com/JKThJ4SIYO — K👁🌲🐺🌲 (@Kgformvp211) July 14, 2023

Naturalmente il collegamento italiano-pasta è sempre facilissimo, anche se definire quella roba al formaggio e pomodoro, pasta, ci fa veramente veramente molto male.

L’accordo comunque sembra essere molto importante a livello monetario perché c’è anche la sua faccia sul barattolo e, come sappiamo, i diritti d’immagine costano parecchio.

Scherzi a parte, ci è spiaciuto moltissimo non veder giocare nemmeno un minuto Matteo Spagnolo nella Summer League NBA di Las Vegas. Ci speravamo perché un primis volevamo vederlo contro gente che potenzialmente giocherà in NBA o in EuroLega e poi perché fa sempre piacere vedere un italiano a certi livelli.

Stiamo a vedere se quest’anno – qualora venisse confermato dal Real Madrid – avrà spazio in Liga ACB ed EuroLega, così da crescere sempre di più ed essere pronto per la Nazionale l’estate prossima. Magari alle Olimpiadi di Parigi. Magari.

