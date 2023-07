La Grecia rischia di presentarsi al Mondiale senza i suoi migliori giocatori

La Grecia, dall’esplosione di Giannis Antetokounmpo come uno dei migliori giocatori del mondo, gode di tantissimo hype prima delle competizioni internazionali. Finora gli ellenici hanno però faticato a incontrare le aspettative, arrivando rispettivamente 8° e 5° agli ultimi due Europei e addirittura 11° ai Mondiali del 2019. E la FIBA World Cup di quest’estate potrebbe essere davvero in salita per la Nazionale allenata da Dimitris Itoudis.

Una squadra che, al completo, sarebbe una delle favorite almeno per il podio, ad oggi ha metà roster in dubbio, compresi alcuni dei migliori giocatori. A partire proprio da Giannis, alle prese con il recupero da un’operazione minore al ginocchio sinistro avvenuta due mesi fa. La star dei Milwaukee Bucks rimarrà in dubbio fino all’ultimo.

Chi non ci sarà sicuramente è invece Kostas Sloukas, appena passato dall’Olympiacos al Panathinaikos: il veterano ha già anticipato che non parteciperà al Mondiale. Anche per questo motivo, e per la probabile assenza di Nick Calathes, Itoudis potrebbe essere costretto a convocare Thomas Walkup, fresco di naturalizzazione. La point guard dell’Olympiacos ovviamente sarebbe una delle stelle della Grecia, ma la sua presenza nel roster escluderebbe Tyler Dorsey. L’americano, anche lui naturalizzato, ha chiuso l’ultima stagione al Fenerbahçe proprio con Itoudis, ma potrebbe venire sacrificato per esigenze nello spot di point guard.

Un’altra possibile assenza è quella di Ioannis Papapetrou, da poco tornato al Panathinaikos ma acciaccato per un infortunio alla spalla. In forte dubbio anche Leonidas Kaselakis del Peristeri. Insomma se anche Kostas Antetokounmpo, per scelta tecnica, non dovesse venire convocato, la Grecia rischia di vedere metà del roster di EuroBasket 2022 assente al Mondiale 2023: 6 giocatori su 12.

Fonte: BasketNews