Virtus Bologna, cosa c’entra il futuro di Mirotic con quello di Shengelia?

La situazione in casa Virtus Bologna è ora abbastanza tranquilla ma potrebbe diventare frenetica nei prossimi giorni se Nikola Mirotic dovesse andare al Partizan Belgrado perché potrebbe portare la Stella Rossa Belgrado a puntare fortissimo su Tornik’e Shengelia.

Il montenegrino di nascita ma spagnolo di passaporto e adozione potrebbe lasciare il Barcelona settimana prossima e la favorita pare essere il Partizan Belgrado, che ha la carta Zelimir Obradovic dalla sua parte.

D’altronde le serbe ci hanno abituato a colpi ad effetto in questo mercato, a parte di Shabazz Napier, che non è ancora ufficiale ma pare che lo sarà a brevissimo. Non dimentichiamoci poi il rapporto tra Dusko Ivanovic e Toko Shengelia, con i due che hanno vinto una Liga ACB nel 2020, in pieno Covid, con il Baskonia e che avevano fatto faville insieme in EuroLega.

Stiamo a vedere se ci sarano evoluzioni nei prossimi giorni ma molto dipenderà dal futuro di Mirotic: se dovesse andare alla Stella Rossa, a Bologna potrebbero tirare un sospiro di sollievo. In caso contrario è davvero molto molto probabile un assalto dei serbi a Tornik’e Shengelia della Virtus Segafredo Bologna.

