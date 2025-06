Maurizio Gherardini è stato eletto come nuovo presidente di Lega Basket Serie A

Nella riunione di oggi, i 16 club di Lega Basket Serie A hanno eletto, con 14 voti a favore, Maurizio Gherardini come nuovo presidente. Il dirigente italiano, reduce da una vincente esperienza al Fenerbahçe chiusa col Triplete di questa stagione, succederà ad Umberto Gandini il cui mandato scadrà ufficialmente quando verrà approvato il bilancio della stagione 2024-25. Gherardini era l’unico candidato alla votazione di oggi, dopo che Gandini si era fatto da parte in seguito alla mancata ri-elezione di qualche settimana fa.

Uno dei due club che non hanno votato per Gherardini è la Trapani Shark, come scritto da Valerio Antonini su X.

“Cercherò di aiutare i club attraverso i grandi cambiamenti che il basket sta vivendo. Mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività” sono le prime parole del neo-eletto Gherardini, riportate dalla LBA nel suo comunicato ufficiale.

Oltre all’elezione di Maurizio Gherardini, il tema principale dell’Assemblea di oggi erano anche i diritti televisivi della LBA a partire dalla prossima stagione. Il periodo di trattativa privata per la commercializzazione dei diritti audiovisivi delle prossime stagioni è stato prorogato fino al 4 luglio.