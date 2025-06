Francia, due assenze (e mezza) PESANTI per EuroBasket 2025

La Francia sarà priva di alcuni dei suoi migliori giocatori ad EuroBasket 2025, torneo che i Bleus sperano di vincere dopo il secondo posto del 2022. Coach Frédéric Fauthoux, al suo esordio assoluto nel torneo, dovrà infatti fare a meno sicuramente di Rudy Gobert e Victor Wembanyama.

Gobert ha dato forfait per prendersi, a quasi 33 anni e dopo una Olimpiade non esaltante un anno fa, un’estate di pausa dalla Nazionale. Wembanyama, che nelle ultime settimane ha fatto un viaggio anche spirituale in Cina unendosi ai monaci locali, è invece ancora alle prese col recupero dalla trombosi che ha messo fine in anticipo alla sua stagione NBA.

Il punto forte della Francia degli ultimi anni, il reparto lunghi, sarà quindi orfano dei suoi due migliori interpreti. Sugli esterni potrebbe non andare tanto meglio: Evan Fournier è infatti in forte dubbio per EuroBasket a causa dei problemi alla caviglia, come riportato da L’Equipe. Nella sua prima stagione di ritorno in Europa, con la maglia dell’Olympiacos, Fournier ha segnato 16.1 punti di media in EuroLega raggiungendo le Final Four.

Ad EuroBasket la Francia sarà inserita nel Gruppo D con Islanda, Polonia, Slovenia, Belgio e Israele (passano le prime 4 di ogni girone).