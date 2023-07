Los Angeles Lakers, le mosse nel primo giorno di free agency

I Los Angeles Lakers sono stati tra le squadre che si sono mosse maggiormente in questa prima (mezza) giornata di free agency NBA. I giallo-viola, dopo una stagione sull’ottovolante culminata con il 4-0 subito in Finale di Conference per mano di Denver, avevano tante decisioni da prendere e giocatori-chiave potenzialmente con le valige in mano. Di questi, è stato confermato Rui Hachimura con un triennale da 51 milioni di dollari complessivi. Il giapponese, arrivato da Washington all’ultima trade deadline, è stato fondamentale nei Playoff. Una conferma che ancora non è arrivata ma che potrebbe arrivare nelle prossime ore è invece quella di Austin Reaves, che avrà sicuramente delle offerte e al quale i Lakers avrebbero proposto un quadriennale da 52 milioni di dollari totali.

In cabina di regia i Lakers hanno lasciato andare Dennis Schroder, che ha firmato un biennale da 26 milioni di dollari con i Toronto Raptors, e lo hanno sostituito con Gabe Vincent. La point guard arriva dalle Finals disputate con i Miami Heat e nella scorsa stagione ha segnato 9.4 punti di media: firma un triennale da 33 milioni di dollari complessivi. Nel reparto esterni è poi stato aggiunto Cam Reddish, finora un eterno incompiuto. Tra Atlanta, New York e Portland, il prodotto di Duke non ha mai inciso e anzi ha a tratti trovato anche molto poco spazio: nell’ultima stagione tra Knicks e Blazers ha segnato 9.7 punti a partita. Reddish firma un biennale da 4.6 milioni di dollari totali.

Infine poco fa i Lakers si sono assicurati anche Jaxson Hayes, centro longilineo e atletico che non ha mai inciso nei suoi anni ai New Orleans Pelicans. Hayes firma un biennale, le cifre non si conoscono ancora. Nell’ultima stagione a NOLA, il lungo ha mantenuto 5.0 punti di media.

Ad oggi, attendendo quindi la possibile firma di Reaves, il roster dei Los Angeles Lakers è composto così:

PG: Vincent

G: Hood-Schifino, Christie

SF: James, Reddish, Vanderbilt

PF: Davis, Hachimura

C: Hayes

Free agent ancora “liberi”: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Tristan Thompson, Wayne Gabriel, Malik Beasley, Lonnie Walker IV, Scotty Pippen Jr