Melli polemico coi media: “Non abbiamo gli incubi! Stiamo bene insieme, è questo che non capite”

Un Nicolò Melli abbastanza polemico ha commentato in mix zone la vittoria dell’Italia contro la Serbia a Manila. Naturalmente si è detto molto contento della vittoria degli Azzurri ma si è voluto togliere anche qualche sassolino dalle scarpe.

“Mi chiedono se abbiamo gli incubi… no, noi non c’abbiamo gli incubi! La nostra fiducia era alle stella anche ieri. Questo è quello che non capite, scrivete delle robe assurde. Noi stiamo bene insieme, è questo quello che non capite. Noi stavamo bene insieme anche dopo la sconfitta contro la Rep. Dominicana. Non capite il valore di questo gruppo. Ovvio, dopo la Dominicana eravamo amareggiati perché abbiamo perso la possibilità di essere padroni del nostro destino ma la nostra fiducia è sempre alle stelle perché abbiamo un allenatore che ha totale fiducia in noi. Vincere aiuta, è sempre più bello, ma noi stavamo bene anche dopo la Repubblica Dominicana”.

Nicolò Melli, che è il futuro capitano di questa Nazionale, ha voluto preservare i suoi compagni di squadra, che sono anche suoi amici. Davvero un discorso da vero leader, quale Nicolò è. Ora pensiamo alla prossima sfida contro Porto Rico e speriamo.

