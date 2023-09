Italia-Serbia, le pagelle: Fontecchio CLAMOROSO. Datome MONUMENTALE. Severini COMMOVENTE.

CLAMOROSA vittoria dell’Italia contro la Serbia grazie ai 30 punti di Simone Fontecchio, al parziale di Gigi Datome e alla difesa, con tripla di Luca Severini, oltre che tutti gli altri, naturalmente.

Italia

Simone Fontecchio: 9,5. Solo perché il 10 non si dà. Non sappiamo come commentare la gara di Simone. 30 punti e 7 rimbalzi contro la Serbia di Bogdan Bogdanovic. Record personale con la maglia Azzurra. CLAMOROSO, come direbbe il Poz.

Nicolò Melli: 7. Difendere contro questo Nikola Milutinov è praticamente impossibile ma ha fatto quanto il suo corpo gli ha permesso e soprattutto ha salvato un paio di errori dei compagni, tipo il lob sbagliatissimo in contropiede di Spissu.

Luca Severini: 7. Siamo onesti: quando sono usciti i 16, non avremmo mai pensato di vederlo al Mondiale. E lui fa una partita difensivamente pazzesca contro i lunghi serbi, segna la tripla del +5 (primo e unico tiro del suo match). Cosa gli puoi chiedere di più?

Marco Spissu: 7,5. Nel primo quarto domina. Quando vede i serbi, chiunque essi siano, si trasforma. Quella tripla dall’angolo con fallo è l’highlight del suo match.

Stefano Tonut: 6,5. Fatica a fare canestro ma in difesa spende tutte le energie che ha per far limitare Bogdanovic.

Luigi Datome: 7,5. Schiacciata in contropiede, tripla in transizione, tripla dall’angolo dopo tripla sbagliata e dopo un Mondiale sottotono. MONUMENTALE.

Alessandro Pajola: 7. Difende come un matto su tutto e tutti. Si prende anche un paio di tiri importanti, per esempio il post basso contro Avramovic che gli ha permesso di tirare due liberi. Questo Alessandro Pajola farebbe comodo a chiunque al Mondiale.

Achille Polonara: 5. Non è la sua gara. Eppure aveva cominciato bene con quel canestro da due cadendo all’indietro.

Giampaolo Ricci: 6. Purtroppo i falli spesi generosamente per difendere sui loro lunghi l’hanno portato a giocare la sua peggior partita di questo Mondiale.

All. Gianmarco Pozzecco: 8. Non prende un tecnico, protesta pochissimo con gli arbitri e la vince – anche – grazie a Severini, che probabilmente nessuno in Italia avrebbe convocato. Questo Pozzecco, leader, trascinatore, motivatore, è il coach che ogni Nazionale vorrebbe sulla sua panchina.

Serbia

Petrusev 4,5. Jovic N. 5, Bogdanovic 6,5, Marinkovic SV, Dobric 7,5, Ristic NE, Guduric 7, Jovic S. 5, Davidovac 5, Simanic NE, Avramovic 6, Milutinov 7.

