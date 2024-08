Mercato LBA, gli aggiornamenti: è la settimana dei “go-to-guy”

Settimana caldissima sul fronte mercato LBA. Trapani in tempi brevissimi ha chiuso la trattativa per una stella americana contesa da diversi club finora; Napoli a sorpresa piazza un colpo inaspettato dimostrandosi ambiziosa. Pistoia chiude il roster con un ex NBA e finalmente Varese annuncia il coach. L’EA7 Milano a sorpresa annuncia l’ingaggio di un centro proveniente dal campionato turco.

EA7 OLIMPIA MILANO

Playmaker: Leandro Bolmaro, Nenad Dimitrijevic, Maodo Lo

Guardia: Armoni Brooks, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Diego Flaccadori

Ala piccola: Shavon Shields, Giampaolo Ricci

Ala grande: Nikola Mirotic, Zach LeDay

Centro: Josh Nebo, David McCormack, Ousmane Diop, Guglielmo Caruso

Coach: Ettore Messina

Trattative: L’EA7 Milano ufficializza David McCormack, centro di 208 cm proveniente dal Galatasaray e reduce da due stagioni con cifre decisamente ottime (14.2 punti e 7.2 rimbalzi di media a partita). Dopo l’innesto di McCormack non è da escludere una partenza in prestito di Caruso. Occhio al possibile interessamento di Varese, che ha messo fuori squadra Okeke per fatti extra-campo ed è tornata sul mercato.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

Playmaker: Matt Morgan, Daniel Hackett, Alessandro Pajola

Guardia: Rayjon Tucker, Marco Belinelli, Riccardo Visconti

Ala piccola: Isaïa Cordinier, Will Clyburn

Ala grande: Tornike Shengelia, Andrejs Grazulis, Achille Polonara, Nicola Akele

Centro: Ante Zizic, Devontae Cacok, Momo Diouf

Coach: Luca Banchi

Trattative: Il mercato della Virtus è virtualmente chiuso con l’ingaggio di Tucker. Nelle ultime settimane prima dell’inizio del campionato si monitorano comunque papabili occasioni.

GERMANI BRESCIA

Playmaker: Nikola Ivanovic, Chris Dowe

Guardia: Amedeo Della Valle, David Cournooh

Ala piccola: Jason Burnell, Demetre Rivers, Giancarlo Ferrero

Ala grande: Maurice Ndour, Joseph Mobio

Centro: Miro Bilan

Coach: Peppe Poeta (da Milano, assistente)

Trattative: Il colpo di fine mercato è Maurice Ndour, ala grande senegalese di 206 cm con alle spalle una notevole carriera europea e internazionale. Sarà impiegato anche per dare respiro a Bilan nel ruolo di centro.

BERTAM DERTHONA BASKET

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Coach: Walter De Raffaele

Obiettivi: Il mercato di Tortona è chiuso da qualche settimana, salvo sorprese.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Playmaker: Quinn Ellis, Toto Forray, Jordan Ford

Guardia: Myles Cale, Andrea Pecchia

Ala piccola: Anthony Lamb, Denis Badalau, Saliou Niang

Ala grande: Eigirdas Zakauskas

Centro: Selom Mawugbe, Jordan Bayehe

Coach: Paolo Galbiati

Trattative: Due colpi in pochi giorni che rilanciano definitivamente le ambizioni de l’Aquila: firmano Eigirdas Zakauskas ed Anthony Lamb. Il lituano è un’ala di 204 cm nell’orbita della sua nazionale da diversi anni, giocatore versatile dalle mani educatissime. Ultima stagione disputata ai BC Wolves di Vilnius con cui ha registrato circa 12 punti e 5 rimbalzi a partita. Anthony Lamb è un colpo strabiliante per coach Galbiati, come lui stesso ha ammesso. Diverse esperienze NBA, in particolare con i Golden State Warriors nel 2022 (quasi 7 punti di media con un discreto impiego) per poi volare ai New Zeland Breakers (NBL Australia), terra in cui si è affermato come uno dei migliori giocatori del campionato (circa 20 punti di media).

GEVI NAPOLI

Playmaker: Kevin Pangos, Giovanni De Nicolao, Stefano Saccoccia

Guardia: Zach Copeland, Charles Manning Jr

Ala Piccola: Jordan Hall, Tomas Woldetensae

Ala Grande: Deane Williams, Kaspar Treier

Centro: Leonardo Toté, Mabor Dut Biar

Coach: Igor Milicic

Trattative: Kevin Pangos è il colpo dell’estate di Napoli. Battuta la concorrenza dell’Unics Kazan per il playmaker canadese reduce da due stagioni sottotono in terra meneghina e una parentesi a Valencia, ma pronto a rilanciarsi in una piazza caldissima. Arriva anche Jordan Hall, giovanissimo proveniente dalla G-League (10.3 punti di media) con un’esperienza fugace agli Spurs in NBA. È la scommessa del DS Pedro Llompart. Al roster manca ora solo un elemento che può essere Marcis Steinbergs, ala lettone di Manresa.

ESTRA PISTOIA

Playmaker: Michael Forrest, Gianluca Della Rosa

Guardia: Maverick Rowan, Lorenzo Saccaggi

Ala piccola: Michael Anumba, Gabriele Benetti

Ala grande: Elijah Childs, Eric Paschall.

Centro: Luka Brajkovic, Karlis Silins

Coach: Dante Calabria

Trattative: Il colpo del mercato dei toscani porta il nome di Eric Paschall, ala forte di 27 anni, campione NCAA con Villanova nel 2018 poi messosi in mostra con Golden State Warriors e Utah Jazz. Dopo un’estate molto calda sul fronte contestazioni dei tifosi, la società ha dato una buona risposta allestendo un roster che, pur essendo ricco di scommesse, potrebbe riservare piacevoli sorprese.

GIVOVA SCAFATI

Playmaker: Frank Mason, Alessandro Zanelli

Guardia: Rob Gray, Levan Babilodze

Ala piccola: Elijah Stewart, Federico Miaschi

Ala grande: Sage Tolbert, Kruize Pinkins

Centro: Scott Ulaneo

Coach: Marcelo Nicola (libero)

Trattative: Si insegue ancora il centro, Thompson ha chiesto cifre fuori portata. Scafati vorrebbe investire una cifra non esagerata considerando i notevoli investimenti fatti per Mason e Gray.

NUTRIBULLET TREVISO

Playmaker: Ky Bowman, Bruno Mascolo, David Torresani

Guardia: D’Angelo Harrison

Ala piccola: Osvaldas Olisevicius

Ala grande: Valerio Mazzola, Andrea Mezzanotte

Centro: Pauly Paulicap

Coach: Frank Vitucci

Trattative: Manca ancora qualche tassello nel supporting cast e Treviso sarà pronta. Si pescherà con ogni probabilità dalla Summer League, dove Frank Vitucci e Simone Giofrè hanno scoutizzato diversi giovani americani.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI

Playmaker: Justin Bibbins, Alessandro Cappelletti, Stefano Trucchetti

Guardia: Brian Fobbs, Matteo Tambone

Ala piccola: Michal Sokolowski, Giovanni Veronesi

Ala grande: Eimantas Bendzius, Mattia Udom

Centro: Nate Renfro, Miralem Halilovic, Luca Vincini

Coach: Nenad Markovic

Trattative: Mercato concluso.

OPENJOBMETIS VARESE

Playmaker: Nico Mannion, Matteo Librizzi

Guardia: Jaylen Hands, Jordan Harris

Ala piccola: Davide Alviti, Justin Gray, Nicolò Virginio

Ala grande: Gabe Brown, Elisee Assui

Centro: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Leonardo Okeke

Coach: Herman Mandole

Trattative: Herman Mandole è ufficialmente il nuovo coach e Nico Mannion sarà la star della squadra. Sciolte le riserve, dunque, per il giocatore più importante del roster dello scorso e del nuovo anno. Intanto arriva un nuovo grattacapo: Leonardo Okeke è stato sospeso per motivi disciplinari legati a situazioni extra-campo. Pronti a intervenire nuovamente sul mercato italiani, si segue tra le altre la pista Abdel Fall dalla A2.

PALLACANESTRO TRIESTE

Playmaker: Colbey Ross, Michele Ruzzier, Stefano Bossi

Guardie: Markel Brown, Luca Campogrande

Ala piccola: Lodovico Deangeli

Ala guardia: Jeff Brooks, Jarrod Uthoff

Centro:Jaycee Johnson, Francesco Candussi

Coach: Jamion Christian

Trattative: Jaycee Johnson è il nuovo centro di Trieste, pescato dalla G-League (in particolare, dalla seconda squadra dei Phoenix Suns). Ha registrato 11 punti e 11 rimbalzi di media nell’ultima stagione. Prospetto interessante.

TRAPANI SHARK

Playmaker: Justin Robinson, JD Notae, Stefano Gentile

Guardia: Langston Galloway, Riccardo Rossato

Ala piccola: John Petrucelli, Marco Mollura

Ala grande: Amar Alibegovic

Centro: Chris Horton, Rei Pullazi

Coach: Jasmin Repesa (libero)

Trattative: Langston Galloway è un nuovo giocatore di Trapani. Battuta la concorrenza fittissima di tanti club (tra cui la Reyer Venezia) e i granata si regalano uno tra i migliori giocatori dello scorso campionato di LBA. Arriva la conferma anche di JD Notae in cabina di regia. Manca un’ultima pedina e il roster è completo. Trapani è pronta a stupire.

UMANA REYER VENEZIA

Playmaker: Tyler Ennis, Juan Fernandez

Guardia: Xavier Munford, Davide Moretti, Davide Casarin

Ala piccola: Jordan Parks, Carl Wheatle

Ala grande: Kyle Wiltjer, Aamir Simms, Alessandro Lever

Centro: Mfiondu Kabengele, Amedeo Tessitori

Coach: Neven Spahija

Trattative: Dopo Munford, il roster di Venezia è completo.

UNAHOTELS REGGIANA

Playmaker: Cassius Winston, Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo

Guardia: Jamar Smith, Michele Vitali

Ala piccola: Jaylen Barford, Sasha Grant

Ala grande: Matteo Chillo, Kwan Cheatam

Centro: Momo Faye, Stephane Gombauld, Elhadji Fainke

Coach: Dimitris Priftis

Trattative: la Reggiana piazza un altro super-colpo, firmato Jaylen Barford, guardia di 191 cm proveniente dal Lokomotiv Kuban con cui ha giocato le scorsa tre stagioni, ultima delle quali viaggiando con circa 15 punti di media a partita. Dopo Winston, Cheatam e Gombauld, Reggio si regala un altro giocatore che aumenta di molto il livello tecnico del roster. Arriva nel pacchetto italiani anche Elhadji Fainke, centro classe 2005 di formazione italiana.

VANOLI CREMONA

Playmaker: Phil Booth, Corey Davis, Federico Zampini

Guardia: Tajion Jones, Trevor Lacey

Ala piccola: Luca Conti, Stefan Nikolic

Ala grande: Paul Eboua

Centro: Federico Poser

Coach: Demis Cavina

Trattative: Si cerca il centro. L’ultimo nome sul banco è Tariq Owens, attendiamo sviluppi.