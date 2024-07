Nico Mannion ha deciso il proprio futuro: ecco dove giocherà

Dopo quasi 2 mesi, Nico Mannion ha deciso il proprio futuro. L’azzurro, reduce dal Preolimpico con l’Italbasket, aveva una clausola di uscita verso la NBA e l’EuroLega e offerte da Russia, Turchia e Cina. Tra di esse anche un biennale da 1.4 milioni di dollari totali dal Bahcesehir, con uscita sempre verso NBA o EuroLega. Alla fine però, come riportato da La Prealpina, Mannion rimarrà un’altra stagione alla Pallacanestro Varese.

L’azzurro era arrivato a Varese a stagione in corso, dopo una deludente parentesi in Spagna al Baskonia. Nel club lombardo aveva ritrovato la serenità, dominando la seconda parte dello scorso campionato con 20.3 punti e 6.6 assist di media, vincendo il premio di Best ITA della stagione.

Secondo La Prealpina, Nico Mannion sarà il perno del roster di Varese nella prossima stagione. Luis Scola in queste settimane ha già preso Justin Gray, Jordan Harris, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu e Jaylen Hands tra gli stranieri, più Davide Alviti per il parco italiani. Ad oggi manca solo un giocatore straniero all’appello per considerare completo il roster a disposizione di coach Herman Mandole.

A Varese, Mannion percepirà circa 400.000 euro pari, secondo la Prealpina, quasi al 40% del monte salari dell’intera squadra. Il quotidiano lombardo parla di una “polizza anti-retrocessione” rappresentata dall’ex Virtus Bologna, che delle 18 partite disputate alla Openjobmetis lo scorso anno ne ha vinte 9, trascinando i biancorossi fuori dalla lotta salvezza.

Leggi anche: Trapani Shark, Matt Thomas salta mentre JD Notae si riavvicina?