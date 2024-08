Varese, sospensione per Leonardo Okeke per alcuni fatti della sua vita privata

Nella serata di venerdì, poco prima della mezzanotte, la Pallacanestro Varese ha annunciato tramite una nota l’immediata sospensione di Leonardo Okeke dalle attività del club a tempo indeterminato. Nel comunicato dei biancorossi si apprende che la decisione sia relativa ad “alcuni fatti relativi alla vita privata” dell’atleta classe 2003 che è in prestito a Varese da Milano.

Non è noto quali siano questi fatti, probabilmente emergeranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni, soprattutto perché come scritto dal club potrebbero esserci indagini dell’Autorità giudiziaria. Si presume quindi che possa essere qualcosa di grave e Varese ha scritto nel comunicato che eventualmente collaborerà con le autorità per far luce sull’accaduto.

Di seguito il comunicato:

Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di oggi è venuta a conoscenza di alcuni fatti relativi alla vita privata del proprio atleta Leonardo Okeke, accaduti fuori da Varese nei giorni scorsi. In attesa di conoscere l’esistenza di eventuali indagini da parte dell’Autorità giudiziaria, con la quale, se richiesto, collaboreremo, il club biancorosso ha stabilito che il giocatore non prenderà parte alle prossime attività sportive del team. La società intende sottolineare quanto sia importante che non vengano mai a mancare da parte di ogni rappresentante del club i valori ed i princìpi morali di cui si è sempre fatta portavoce e che continuerà a promuovere e veicolare con rinnovato impegno.

Se come sembra l’assenza di Okeke sarà prolungata, Varese dovrà operare un’altra aggiunta sul mercato. Ad oggi il roster era quasi completo dopo la conferma di Nico Mannion arrivata negli ultimi giorni.

Nella scorsa stagione, la prima in Serie A, Leonardo Okeke aveva segnato 3.2 punti di media con i biancorossi.