Mercato LBA: tutti i roster definitivi della stagione 24/25!

Il mercato della LBA potrebbe già essere concluso a 45 giorni dall’inizio del campionato. Tutti i roster sono stati ultimati, potrebbe esserci soltanto qualche piccolissimo ritocco da parte di franchigie come Cremona, in fase di valutazione sull’opzione del 5+5 o 6+6 (in quest’ultimo caso verrà ingaggiato un altro straniero). Milano riflette su un’ultima operazione in entrata per un lungo, con Caruso che lancia sempre un occhio verso la porta d’uscita.

Mai come quest’anno le dirigenze hanno voluto spingere sull’acceleratore sin dalle primissime battute di mercato per arrivare al raduno estivo con tutto il lavoro ultimato a disposizione dei coach.

Riportiamo il recap aggiornato dei rosters definitivi, pronti a darsi in battaglia in un campionato che si prospetta tra i più competitivi degli ultimi 10 anni.

EA7 OLIMPIA MILANO

Playmaker: Leandro Bolmaro, Nenad Dimitrijevic, Maodo Lo

Guardia: Armoni Brooks, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Diego Flaccadori

Ala piccola: Shavon Shields, Giampaolo Ricci, Fabien Causeur

Ala grande: Nikola Mirotic, Zach LeDay

Centro: Josh Nebo, David McCormack, Ousmane Diop, Guglielmo Caruso

Coach: Ettore Messina

Trattative: L’unica incognita è un’operazione doppia che porterebbe Caruso in altro lido (non è da escludere piste estere) e l’innesto di un altro centro con maggior esperienza internazionale.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

Playmaker: Matt Morgan, Daniel Hackett, Alessandro Pajola

Guardia: Rayjon Tucker, Marco Belinelli, Riccardo Visconti

Ala piccola: Isaïa Cordinier, Will Clyburn

Ala grande: Tornike Shengelia, Andrejs Grazulis, Achille Polonara, Nicola Akele

Centro: Ante Zizic, Devontae Cacok, Momo Diouf

Coach: Luca Banchi

Trattative: La Virtus potrebbe egualmente valutare in extremis l’ingaggio di un centro per staccare Cacok in un club in cui possa garantirsi più minutaggio. Per il resto, mercato finito.

GERMANI BRESCIA

Playmaker: Nikola Ivanovic, Chris Dowe

Guardia: Amedeo Della Valle, David Cournooh

Ala piccola: Jason Burnell, Demetre Rivers

Ala grande: Maurice Ndour, Joseph Mobio, Giancarlo Ferrero.

Centro: Miro Bilan

Coach: Peppe Poeta (da Milano, assistente)

BERTAM DERTHONA BASKET

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Coach: Walter De Raffaele

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Playmaker: Quinn Ellis, Toto Forray, Jordan Ford

Guardia: Myles Cale, Andrea Pecchia, Patrick Hassan

Ala piccola: Anthony Lamb, Denis Badalau, Saliou Niang

Ala grande: Eigirdas Zakauskas

Centro: Selom Mawugbe, Jordan Bayehe

Coach: Paolo Galbiati

GEVI NAPOLI

Playmaker: Kevin Pangos, Giovanni De Nicolao, Stefano Saccoccia

Guardia: Zach Copeland, Charles Manning Jr

Ala Piccola: Jordan Hall, Tomas Woldetensae

Ala Grande: Deane Williams, Kaspar Treier, Dario Dreznjak

Centro: Leonardo Toté, Mabor Dut Biar

Coach: Igor Milicic

Trattative: La GeVi ha realizzato la prima e ultima operazione (finora) del mercato LBA 24/25. Definito l’ingaggio di Dario Dreznjak, arrivato con un contratto annuale in cui è inserita una clausola di uscita esercitabile da ambedue le parti. Così Napoli potrà switchare con Dragan Bender a fine Novembre, quando la sua condizione fisica sarà ripristinata definitivamente.

ESTRA PISTOIA

Playmaker: Michael Forrest, Gianluca Della Rosa

Guardia: Maverick Rowan, Lorenzo Saccaggi

Ala piccola: Michael Anumba, Gabriele Benetti

Ala grande: Elijah Childs, Eric Paschall.

Centro: Luka Brajkovic, Karlis Silins

Coach: Dante Calabria

GIVOVA SCAFATI

Playmaker: Frank Mason, Alessandro Zanelli

Guardia: Rob Gray, Levan Babilodze

Ala piccola: Elijah Stewart, Federico Miaschi

Ala grande: Sage Tolbert, Kruize Pinkins

Centro: Scott Ulaneo, Amida Brimah.

Coach: Marcelo Nicola (libero)

NUTRIBULLET TREVISO

Playmaker: Ky Bowman, Bruno Mascolo

Guardia: D’Angelo Harrison, David Torresani

Ala piccola: Osvaldas Olisevicius, JP Macura

Ala grande: Valerio Mazzola, Andrea Mezzanotte

Centro: Pauly Paulicap, Justin Alston

Coach: Frank Vitucci

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI

Playmaker: Justin Bibbins, Alessandro Cappelletti, Stefano Trucchetti

Guardia: Brian Fobbs, Matteo Tambone

Ala piccola: Michal Sokolowski, Giovanni Veronesi

Ala grande: Eimantas Bendzius, Mattia Udom

Centro: Nate Renfro, Miralem Halilovic, Luca Vincini

Coach: Nenad Markovic

OPENJOBMETIS VARESE

Playmaker: Nico Mannion, Matteo Librizzi

Guardia: Jaylen Hands, Jordan Harris

Ala piccola: Davide Alviti, Justin Gray, Nicolò Virginio

Ala grande: Gabe Brown, Elisee Assui

Centro: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Abdel Fall.

Coach: Herman Mandole

PALLACANESTRO TRIESTE

Playmaker: Colbey Ross, Michele Ruzzier, Stefano Bossi

Guardie: Markel Brown, Luca Campogrande, Justin Reyes

Ala piccola: Lodovico Deangeli, Denzel Valentine.

Ala guardia: Jeff Brooks, Jarrod Uthoff

Centro: Jaycee Johnson, Francesco Candussi

Coach: Jamion Christian

TRAPANI SHARK

Playmaker: Justin Robinson, JD Notae, Stefano Gentile

Guardia: Langston Galloway, Riccardo Rossato

Ala piccola: John Petrucelli, Awasi Yeboah, Marco Mollura

Ala grande: Amar Alibegovic, Akwasi Yeboah

Centro: Tibor Pleiss, Chris Horton, Rei Pullazi

Coach: Jasmin Repesa (libero)

UMANA REYER VENEZIA

Playmaker: Tyler Ennis, Juan Fernandez

Guardia: Xavier Munford, Davide Moretti, Davide Casarin

Ala piccola: Jordan Parks, Carl Wheatle

Ala grande: Kyle Wiltjer, Aamir Simms, Alessandro Lever

Centro: Mfiondu Kabengele, Amedeo Tessitori

Coach: Neven Spahija

UNAHOTELS REGGIANA

Playmaker: Cassius Winston, Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo

Guardia: Jamar Smith, Michele Vitali

Ala piccola: Jaylen Barford, Sasha Grant

Ala grande: Matteo Chillo, Kwan Cheatam

Centro: Momo Faye, Stephane Gombauld, Elhadji Fainke

Coach: Dimitris Priftis

VANOLI CREMONA

Playmaker: Phil Booth, Corey Davis, Federico Zampini

Guardia: Tajion Jones, Trevor Lacey

Ala piccola: Luca Conti, Stefan Nikolic

Ala grande: Paul Eboua

Centro: Federico Poser, Tariq Owens

Coach: Demis Cavina

Il mercato LBA va in vacanza ma potrebbe regalare qualche ultimissima sorpresa nelle prossime settimane!

