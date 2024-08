Il Prometey, una delle migliori squadre ucraine, ha chiuso i battenti

È giunta alla sua conclusione la (breve) vita del BC Prometey, squadra ucraina fondata nel 2018 e vincitrice del campionato nel 2021-22, l’ultimo prima dell’invasione russa. Il giornalista Oleksandr Proshuta ha ricostruito la vicenda, la chiusura della squadra ucraina (che aveva anche iniziato la preparazione atletica in vista della prossima stagione) arriva pochi giorni dopo quella di volley, facente parte della stessa polisportiva. Il proprietario Volodymyr Dubinskiy avrebbe subito persecuzioni nei propri uffici da parte delle autorità ucraine. Le accuse di riciclaggio di denaro sono state respinte dall’imprenditore, che ha invece parlato di “pressioni da parte delle autorità”.

A causa di questi problemi con la legge si sarebbe creata terra bruciata intorno al Promitey, che avrebbe quindi perso diverse risorse per proseguire le proprie attività. Negli ultimi due anni il club ha militato nel campionato lettone a causa della guerra, ma da questa stagione sarebbe dovuto tornare in Ucraina e partecipare al campionato.

Nelle scorse stagioni il Promitey ha disputato la FIBA Europe Cup, la FIBA Champions League e nell’ultimo anno l’EuroCup. Nella prossima stagione non avrebbe invece partecipato a competizioni europee. Tutti i giocatori facenti parte del roster sono ora ovviamente liberi di firmare con altre squadre.

Dubinskiy announced it in Monday about volleyball teams (men’s & women’s), today we finally got the confirmation about basketball as well Basket side left Latvia earlier, no Eurocups, but still should have played in UKR Superleague 24-25 & already started pre-season camp… — Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) August 14, 2024

