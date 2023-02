Meyers Leonard torna in NBA dopo due stagioni di assenza

Meyers Leonard non si vede in NBA, e in generale su un campo da basket, dalla fine del 2020. Durante il suo ultimo anno di contratto con i Miami Heat, il lungo era stato protagonista di una frase anti-semita, pronunciata mentre giocava ai videogiochi in live su Twitch. L’accaduto aveva generato forte indignazione e Leonard era stato sospeso per una settimana, venendo successivamente ceduto ai Thunder e quasi immediatamente tagliato.

Da allora Leonard è rimasto free agent, ufficialmente per alcuni problemi fisici, anche se è facile immaginare che si tratti di un modo per “fargli pagare” l’uscita anti-semita. Ora però, a quasi due anni dall’accaduto, il giocatore tornerà in NBA. Secondo ESPN, firmerà un contratto di 10 giorni con i Milwaukee Bucks. Nelle scorse settimane Meyers Leonard aveva svolto un workout per i Los Angeles Lakers, che però sono intervenuti sul mercato via trade prendendo al suo posto Rui Hachimura e Mo Bamba.

Nella sua ultima stagione “intera” in NBA, Leonard ha mantenuto 6.1 punti e 5.1 rimbalzi di media.