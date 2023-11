Micalich, Pres. Cividale sugli arbitri dopo KO con la Fortitudo: “Altrove li avrebbero aspettati fuori”

Il presidente di Cividale, Davide Micalich, non le manda a dire agli arbitri sulle colonne de il Messaggero Veneto dopo la sconfitta nel finale davanti al proprio pubblico contro la Fortitudo Bologna:

“Siamo inca…ti, perché siamo gente di sport. Poi va detto che loro sono sempre stati avanti. Ma di fatto la partita è stata decisa dagli episodi finali, peccato. Complimenti a loro, con Aradori sono senz’altro una squadra diversa. Forse, potevamo fare qualcosa in più per arginarlo. Ma qui siamo dei signori: da altre parti ti avrebbero aspettato fuori dal palazzetto”.

Anche coach Stefano Pillastrini, coach di Cividale, la pensa come il suo presidente Micalich sul comportamento degli arbitri nella sconfitto contro la Fortitudo Bologna:

“Non sono contento di come veniamo trattati dagli arbitri. È la prima volta che lo dico da quando sono qui. Guardando ai minuti conclusivi, non è andata diversamente nelle due precedenti gare interne di fronte a Nardo e Rimini. Quella di Miani era una stoppata pulita, un gesto tecnico bellissimo. Dall’altra parte su di lui non è stato fischiato un fallo netto. Mi dispiacerebbe se il bellissimo clima che c’è qui venisse rovinato per questi episodi, nel tentativo di esigere rispetto. Spero sia solo un caso”.

