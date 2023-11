SASHA VUJACIC l’ITALIANO – KOBE, i LAKERS e il buon VINO

Sasha Vujacic è speciale perché è riuscito a fare quello che molti bambini desiderano. È riuscito a realizzare tutti i suoi sogni. Volevano giocare e vincere con i Lakers e voleva fare del vino insieme alla sua famiglia.

Non è stato però semplice, naturalmente, perché ha dovuto fare un’infinità di sacrifici per arrivare dov’è arrivato. Ha lasciato la sua Maribor quando era poco più che un bambino per trasferirsi a Udine, una città comunque distante 3 ore di macchina da casa sua e non proprio Los Angeles. Ha dovuto sgomitare in mezzo a gente più grande di lui che lo reputava troppo sfacciato per l’età che aveva, che non sapeva che presto sarebbe diventato un due volte campione NBA con i Los Angeles Lakers. E infine ha dovuto dimostrare agli americani che non era un europeo capace solo di tirare, ma che sapeva aiutare la squadra in tanti modi diversi, e il tiro era uno di questi, tanto da guadagnarsi il soprannome The Machine.

Sasha Vujacic è stato tante cose su un campo da basket. Ma una più di tutte: un bambino con una grande voglia di trasformare i propri sogni in realtà e condividere tutto questo con la sua famiglia, senza mai fermarsi, chiamando casa tutti i luoghi in cui ha vissuto: Maribor, Udine, Los Angeles, il New Jersey, Istanbul, New York, e tutte le altre città italiane ed europee in cui ha giocato.

