Nicolò Melli, capitano e bandiera dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha un rito scaramantico che anticipa le partite che DAZN ha documentato alla Virtus Segafredo Arena di Bologna prima del match tra le Scarpette Rosse e le VuNere: la pillola della vittoria.

Melli finge di dare una “pillola della vittoria” ai suoi compagni nel tunnel che porta dagli spogliatoi al campo con l’auspicio che faccia la magia e regali loro il successo. Peccato per l’Olimpia che però non ha funzionato contro la Virtus...

"Capitano, sei una persona scaramantica?" 🌶️

Nicolò Melli: "Ma va, neanche un po'" 🫣

Sempre Melli: "Dai mangiamo queste 𝒑𝒊𝒍𝒍𝒐𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 prima dei match" 💊 Guarda il Bordocam Virtus-Milano di Eurolega, solo su #DAZN 📺 🎤@alessiodegiu pic.twitter.com/yvKQbeD6I1 — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 18, 2023

Non si tratta certamente di una scaramanzia comune quella di Melli prima di Virtus Bologna-Olimpia Milano però è molto simpatica. L’aspetto curioso però è che Nikola Mirotic e Maodo Lo non l’hanno presa e contro i bianconeri sono stati 2 dei 3 migliori in campo (insieme a Shavon Shields) con rispettivamente 16 e 7 rimbalzi e 13 e 6 assist. Forse questa pillola della vittoria, caro Nik, non porta così bene, oppure è stato solo un caso.

Ci teniamo a fare i complimenti a DAZN e ad Alessio De Giuseppe perché è un contenuto veramente carino e che si vede davvero raramente nel basket un qualcosa di questo tipo.