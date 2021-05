Michael Jordan sarà presente in Space Jam: A New Legacy?

Nonostante il sequel, in uscita a luglio, “Space Jam: A New Legacy” sia un prodotto molto diverso al primo Space Jam del 1996, il collegamento tra le due pellicole sembra rimanere forte. Inizialmente sembrava che gli unici personaggi “rimasti” dal primo film fossero i Looney Tunes, con LeBron James a sostituire Michael Jordan come protagonista. Secondo quanto rivelato da Don Cheadle, l’attore più famoso presente nel cast, Michael Jordan sarà presente anche in “Space Jam: A New Legacy”.

“Michael Jordan sarà presente nel film, ma non nel modo che vi aspettate” ha rivelato Cheadle, ospite di Access Hollywood. L’attore commenta la presenza di MJ al minuto 9.02.

Impossibile dire cosa dovremmo aspettarci a questo punto. L’unico modo per scoprirle come Michael Jordan apparirà in “Space Jam: A New Legacy”, se non verrà rivelato in uno dei prossimi trailer, sarà recarsi in sala quando il film uscirà in Italia, cioè il prossimo settembre. Il titolo della pellicola in Italia sarà “Space Jam: New Legends”.

Nelle scorse ore invece, sui social, erano stati presentati i poster della Goon Squad con relativi nomi dei personaggi interpretati dalle stelle NBA e WNBA.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.