Space Jam 2 – Ecco il primo trailer del sequel in uscita a luglio

Dopo il breve teaser pubblicato un paio di giorni fa, la Warner Bros poco fa ha presentato il primo trailer di “Space Jam: A New Legacy”, Space Jam 2, attesissimo sequel in uscita a luglio negli USA. La pellicola vedrà protagonista LeBron James, impegnato in una partita di basket al fianco dei Looney Tunes per salvare suo figlio.

Nel trailer, che dura oltre 2 minuti, ci sono diversi sketch con protagonisti James e i Looney Tunes, con una parte durante la quale lo stesso giocatore viene trasformato in cartone animato. Come si può inoltre dedurre dal video, gli antagonisti non saranno i Monstars come nel film del 1996. LeBron se la vedrà con un’altra “super squadra”, in un mondo popolato dai personaggi dei cartoni della Warner Bros (si vedono, ad esempio, i Flinstones).

Un trailer che farà sicuramente discutere, sono infatti evidenti le differenze con il primo capitolo. Fatta eccezione per la presenza di una stella NBA e dei Looney Tunes, stiamo parlando di una pellicola completamente diversa, sia come ambientazione che come personaggi. L’attesa è comunque tantissima e, nonostante Space Jam 2 non somigli troppo al “primo” Space Jam, non vediamo l’ora di potercelo godere al cinema.

Negli Stati Uniti, “Space Jam: A New Legacy” uscirà il 16 luglio. Per vederlo in Italia, dove si intitolerà “Space Jam: New Legends” bisognerà però attendere settembre, sperando che per quel momento i cinema saranno riaperti.

Nei giorni scorsi erano inoltre stati pubblicati i primi poster del film.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.