Michael Porter Jr ha spiegato perché secondo lui le giocatrici WNBA non dovrebbero avere la stessa paga della NBA

Negli ultimi anni, a più riprese, si è sottolineato la disparità di salari tra NBA e WNBA, con la Lega femminile che ha degli stipendi di gran lunga inferiori. Jackie Young delle Las Vegas Aces, la giocatrice più pagata al momento, guadagna appena 252.000 dollari all’anno. Per contro Stephen Curry, al vertice della classifica degli stipendi NBA, sfiora i 52 milioni di dollari. Il paragone semplicemente non esiste, e da molti la questione è stata derubricata a differenza di genere. In realtà nello sport è tutto commisurato all’appeal che quegli atleti hanno e agli sponsor che possono attirare a sé. Per questo motivo Michael Porter Jr, giocatore dei Denver Nuggets che guadagna 33.3 milioni di dollari in questa stagione, ha detto che secondo lui è giusto che ci sia una differenza nei salari tra NBA e WNBA.

“Le ragazze hanno molto talento, ma lo stesso possiamo dire di qualche famoso giocatore di ping-pong. I migliori giocatori di ping-pong sono anche loro talentuosi come i migliori giocatori di basket. Ma ciò non vuol dire che debbano essere pagati uguale. Tutto è relativo a ciò che le persone vogliono guardare. Capisco che le donne vogliano lo stesso trattamento dei cestisti uomini, ma è uno sport diverso. Non riempiono le arene, i loro contratti televisivi non sono remunerativi come quelli maschili. Per quanto io sia un avvocato delle donne e rispetti il loro percorso, non è possibile che vengano pagate le stesse cifre della NBA. Però sono d’accordo che bisogna trovare un modo per far loro guadagnare di più, perché hanno talento” ha spiegato Porter Jr a The Pivot Podcast.

Le parole del giocatore dei Nuggets sono destinate a far discuere. A’ja Wilson, una delle migliori atlete WNBA nonché vincitrice di due anelli e di due titoli di MVP, ha commentato su X: “Devo vedere tutta l’intervista prima di impazzire. Perché non ci credo che abbia detto che siamo l’equivalente dei giocatori di ping-pong”.