Zach LaVine si opera: fine della sua stagione e dei rumors

La stagione dei Chicago Bulls finora non è stata positiva, ma nelle ultime settimane la squadra è tornata a lottare per un posto al Play-in e attualmente si trova al nono posto ad Est, con un record di 23-26. Da un paio di settimane sono oltretutto privi di Zach LaVine, out per un infortunio al piede destro subito nel match contro Toronto del 19 gennaio.

Poco fa i Bulls hanno annunciato che LaVine si opererà al piede e tornerà direttamente nella prossima stagione: i tempi di recupero sono stimati in 4-6 mesi. È la fine della stagione della guardia di Chicago, che chiude con 19.5 punti di media (mai così pochi da quando è ai Bulls). Ma soprattutto mette fine, almeno per qualche mese, ai rumors di mercato che vedevano protagonista LaVine, accostato negli ultimi mesi a numerose squadre come Lakers e Pistons.

Zach LaVine è sul mercato quasi dall’inizio della stagione, ma nessuna squadra ha mai avviato una vera trattativa con Chicago. Dato che il giocatore sarà indisponibile per mesi, è improbabile che una contender investa degli assets per lui entro la trade deadline della prossima settimana. Con ogni probabilità si tornerà a parlare della cessione di LaVine in estate.