Che progressi per Isaia Cordinier: merita una chance in NBA?

Più tempo passa e più Isaia Cordinier alza il livello del suo profilo cestistico.

In casa Bologna il talento francese sta subendo una crescita esponenziale soprattutto sulla componente leadership, ultimo passaggio per la consacrazione di un giocatore che ha tutto per approdare nel basket a stelle e strisce.

La vittoria eroica contro Partizan Belgrado nell’ultima comparsa della Virtus in Eurolega porta il nome di Cordinier, assoluto protagonista di un finale di partita da incorniciare a suon di palle rubate e canestri nei possessi decisivi. Quest’anno è l’arma in più per coach Banchi, il giocatore di rottura, capace sempre di dare quella scossa di adrenalina all’ambiente.

Banchi, molto più di Scariolo, è riuscito nel delicatissimo compito di contestualizzarlo bene all’interno del sistema di gioco.

Cordinier ha impressionato sin dalle prime apparizioni nel nostro campionato per agonismo e capacità atletiche fuori dal comune, ma inizialmente gli è stato tagliato un vestito da “mestierante”, spesso ai margini delle rotazioni in partite non congrue alle sue attitudini, utilizzato prevalentemente come jolly e inserito nel “supporting cast” al servizio dei vari Teodosic e Belinelli.

Questo è l’anno dell’affermazione cestistica per Cordinier, autore dello sprint in termini di maturità che gli ha permesso di abbandonare quei panni e vestire la canotta nello starting five e nel quintetto dei finali di partita. La palla che scotta finisce spesso nelle sue mani e non si esime dall’assumersi delicate responsabilità.

Ha abbandonato quella parte eccessivamente istintiva del suo profilo e sta lavorando molto meglio sulle scelte, oltre ad affinare la mano dai 6.75 sugli scarichi negli angoli del perimetro, oramai marchio di fabbrica.

Cordinier in penetrazione è tra i migliori giocatori d’Europa per la capacità di assorbire il contatto e concludere anche in precario equilibrio, oltre a confermarsi uno specialista difensivo in pressione forte su palla e idoneo a cambi difensivi su qualsiasi attaccante avversario.

E’ insomma, un profilo assolutamente perfetto per numerose franchigie Nba, e non è escluso che qualcuna si faccia avanti al termine della stagione.

Nel Luglio 2023 ha firmato un prolungamento di contratto con le VuNere valido fino a fine stagione 2025, nonostante le lusinghe insistenti provenienti dal Principato di Monaco. Ma occhi aperti, Isaia sta attirando molte attenzioni!

