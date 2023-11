Mike James manda Milano all’inferno: quarta sconfitta di fila

Il tema nel pre-partita è l’esclusione di Kevin Pangos dai convocati per scelta tecnica, ma l’Olimpia Milano dimentica il “caso” appena scesa in campo con una partenza 8-0. I biancorossi controllano il primo quarto, anche nel finale di frazione l’AS Monaco torna anche a -3. Nel secondo periodo il match si fa decisamente più equilibrata, Mike James con un gioco da tre punti accorcia e con una tripla a 3′ dall’intervallo pareggia a quota 30. Milano resiste con i canestri di Mirotic e Shields e all’intervallo ancora conduce 37-35.

In avvio di terzo quarto Motiejunas pareggia e Hall porta in vantaggio gli ospiti che raggiungono il +4 prima di un nuovo pareggio di Milano. Devon Hall e Poythress mantengono l’Olimpia in linea di galleggiamento ma al 30′ è James ad avere l’ultima parola della frazione con 5 punti consecutivi per chiudere avanti 48-52. Il divario tra le due squadre rimane di pochi punti anche nell’ultimo quarto, finché Brown e James portano il Monaco a +6. Il finale è in volata: Melli accorcia a -1 in allontanamento, Milano spreca il possibile vantaggio e in difesa regala un canestro a Diallo su rimbalzo offensivo. Ancora Melli pesca il taglio di Shields per il nuovo -1 a 35” dalla sirena finale, coach Obradovic chiama timeout e al rientro in campo la palla va ovviamente nelle mani di Mike James. Dal palleggio, l’ex della partita segna una tripla in faccia a Tonut che con 14” da giocare chiude virtualmente l’incontro. L’ultimo possesso di Milano è una palla persa di Lo e dall’altra parte Blossomgame mette il punto esclamativo sul successo dei monegaschi, 66-72.

Milano: Lo 2, Poythress 6, Bortolani NE, Tonut 9, Melli 6, Ricci, Flaccadori, Shields 17, Hall 15, Mirotic 9, Hines 2, Voigtmann.

Monaco: Okobo 3, Loyd 4, Blossomgame 8, Brown 8, Diallo 13, Cornelie 3, Jaiteh 2, Motiejunas 6, Outtara NE, Strazel, Hall 4, James 21.

Foto: Olimpia Milano