EA7 Milano, Messina esclude Kevin Pangos contro il Monaco

Questa sera l’Olimpia Milano proverà a scacciare la crisi dopo le 3 sconfitte consecutive tra EuroLega (Alba Berlino e Maccabi Tel-Aviv) e campionato (Pesaro). Di fronte ci sarà l’AS Monaco, non partito benissimo in coppa visto il record di 3-2, ma comunque una squadra temibilissima che l’anno scorso ha disputato le Final Four. Per fermare il duo Mike James-Kemba Walker, Ettore Messina però ha deciso di non puntare su Kevin Pangos, escluso per scelta tecnica.

Il canadese non ha problemi fisici ma non giocherà questa sera, dopo i 20′ di martedì contro il Maccabi in cui ha fatto registrare 4 punti, 6 assist e 3 palle perse. L’esperienza a Milano per Pangos non è sicuramente stata tra le migliori, in estate si è ripetutamente parlato di taglio e l’avvio stagionale era stato disastroso. Poi però il playmaker sembrava essersi rimesso in carreggiata con 16 punti decisivi nella vittoria sull’Olympiacos e due gare in doppia cifra in campionato contro Reggio Emilia e Tortona.

Chissà che questa possa essere una bocciatura definitiva per Pangos, forse nel post-partita sarà lo stesso Messina a dare delle risposte.