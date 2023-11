POZZECCO MANIA! Prima vittoria in EuroLega dell’ASVEL e il tecnico esplode

L’ASVEL si sblocca, vincendo la prima partita della sua stagione di EuroLega nonché la prima nella competizione della carriera di Gianmarco Pozzecco. I francesi espugnano il difficile campo dello Zalgiris Kaunas 88-91, con 19 punti di Luwawu-Cabarrot e 15 punti di Fall.

La vittoria non è stata per nulla scontata, anzi: per tre quarti l’ASVEL ha inseguito, arrivando alla fine del terzo quarto a -8. Un break di 0-6 ha però accorciato in apertura di quarto periodo, prima che lo Zalgiris tornasse a +6 con 4 tiri liberi di Ulanovas. La partita si è decisa proprio alla linea della carità, perché Luwawu-Cabarrot ha risposto con un 5/5, compresi 3 per un fallo su tiro da dietro l’arco di Keenan. Il tiro decisivo, con i lituani a +1, è poi andato nelle mani ancora del francese ex Milano, che ha prima segnato il +1 e poi ha messo un possesso di distanza tra le due squadre ancora ai liberi. La gioia degli ospiti ha dovuto attendere l’ultimo tiro sbagliato da Dimsa, Pozzecco ha provato a mantenere la calma stringendo la mano del suo collega lituano Maksvytis, ma alla fine non è riuscito a trattenersi.

Il Poz è tornato di gran corriera verso i suoi giocatori e si è buttato nel mucchio, tra le risate di De Colo e compagni. Per lui è la seconda vittoria in tre incontri sulla panchina dell’ASVEL, dopo quella contro Strasburgo in campionato lo scorso weekend.