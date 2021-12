Mike James si sfoga: “Non importa se avrò vissuto in paradiso, sarò arrabbiato…”

Mike James ha avuto una serata difficile contro Milano perché, oltre ad aver perso con il suo Monaco, ha giocato soltanto 2 minuti per infortunio e ha litigato con coach Mitrovic appena l’ha tolto dal campo.

Come spesso accade in questi casi, è andato su Twitter per sfogarsi. In particolar modo Mike James ha iniziato commentando le critiche di un tifoso monegasco:

“Amico, vorrei che i fan che non hanno idea di cosa sia il basket la smettessero con gli insulti. LOL Hai fatto una cattiva analisi e i tuoi insulti fanno schifo”.

Man i wish fans who have no idea about basketball would stop with the takes. Lol

You got bad analysis and your takes suck. https://t.co/WjzUyl4clP — Mike James (@TheNatural_05) December 10, 2021

Non è finita qui perché, dopo aver ribadito che lui tornerebbe di corsa al Panathinaikos ma che non lo vogliono, ha risposto a un tifoso che si è meraviglioso di come si potesse trovare male a Monaco, una delle città più belle del mondo:

“Come può essere depresso il miglior giocatore d’Europa mentre vive a Monaco, che senso ha tutto ciò?”. “Gli americani rinunciano a tutto quello che hanno a casa. Lasciano la famiglia e cercano di guadagnarsi da vivere in un’altra cultura. Il loro punto di riferimento è il basket e quando questo non va come dovrebbe, non importa se avrò vissuto in paradiso, sarò arrabbiato lol”.

Americans give up everything they got going on at home. Leave they family and try to make a living in a whole other culture. The whole point is basketball and when that isn’t right, it doesn’t matter if i lived in heaven ima b upset lol — Mike James (@TheNatural_05) December 10, 2021

Le considerazioni di MJ sono sacrosante perché davvero questi ragazzi lasciano tutto per venire 10 mesi all’anno, spesso da soli, per guadagnare una barcata di soldi, che però non sempre danno la felicità. Purtroppo Mike James non riuscirà mai a essere il campione che sarebbe potuto essere se non avesse avuto tutti quei problemi comportamentali. Ricordiamo che coach Dimitris Itoudis l’ha sostanzialmente cacciato a stagione in corso, pur essendo il miglior giocatore del CSKA Mosca. Ettore Messina lo fece fuori ancora di conoscerlo al suo arrivo all’Olimpia Milano con una mail.

