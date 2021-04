Milano a un passo dalle Final Four, battuto il Bayern con un’ottima gara 2

AX ARMANI EXCHANGE MILANO 80-69 BAYERN MONACO

(26-12, 21-17, 18-24, 15-16)

Il Bayern prova a dimenticare la doccia fredda di gara 1 e segna i primi 5 punti della partita ma poi salgono in cattedra Delaney e soprattutto Punter che lanciano un super parziale di 20-0, con gli ospiti che si accontentano di soluzioni in isolamento poco efficaci. In più il Bayern perde tanti palloni grazie all’ottima difesa milanese che porta a punti facili in contropiede. Reynolds prova a scuotere i suoi sfruttando il mismatch con i lunghi di Milano ma due giochi da tre punti di Shields chiusono il quarto sul 26-12. L’Olimpia difende in maniera eccelsa e raggiunge anche il massimo vantaggio sul +22 con la triple di Punter e LeDay. La squadra di Trinchieri prova a rimanere ancorata alla partita con i tiri liberi di Baldwin e la tripla di Lucic ma Milano, lontana parente rispetto al primo tempo di gara 1, è perfetta dalla lunetta e tiene lontani gli avversari. Baldwin raggiunge la doppia cifra con un gioco da tre punti ma è il Chacho a prendersi l’ultima parola del primo tempo con la tripla che manda le squadre all’intervallo sul 47-29.

Il Bayern prova a rientrare in partita e se apparentemente Milano resiste bene nei primi minuti, soprattutto grazie a un super Punter, ma una tripla di Lucic e un Baldwin finalmente incisivo riavvicinano i tedeschi fino al -11. L’attacco di Milano si ferma improvvisamente, anche per merito della difesa del Bayern, e Reynolds prima e Gist poi riportano lo scarto a soli 6 punti. Shields interrompe il parziale degli ospiti che a 2 minuti dalla fine del terzo quarto si ritrovano anche senza coach Trinchieri espulso per un doppio tecnico. Milano sfrutta il momento e con Rodriguez prova ad allungare nuovamente ma sulla sirena è ancora Baldwin a tenere vivi i suoi con la tripla del 65-53. L’Olimpia, superato il momento di difficoltà di inizio terzo quarto, torna ad attaccare con sapienza e riprende il controllo tecnico ed emotivo della gara che però, quando sembra chiusa, viene riaperta da due triple di Zipser per il -10 a 4 minuti dalla fine. Un altro tiro da tre di Lucic mette paura all’Olimpia ma è il solito LeDay a chiudere le ostilità con un rimbalzo offensivo di capitale importanza finalizzato poi dallo stesso ex Zalgiris. Milano è a una sola vittoria dalle Final Four.

Milano: Punter 20, LeDay 10, Micov 2, Roll, Rodriguez 13, Tarczewski 2, Delaney 9, Shields 12, Brooks NE, Evans 5, Hines 6, Datome 1.

Bayern: George, Baldwin 23, Kramer NE, Seeley, Reynolds 11, Lucic 11, Flaccadori, Zipser 7, Gist 11, Johnson, Sisko 6, Radosevic.

fonte foto: olimpiamilano.com

