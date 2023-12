Milano BEFFATA da Ibaka! L’Olimpia si fa recuperare sulla sirena e perde all’OT contro il Bayern

L’Olimpia Milano è brutta ma anche sfortunata in questo periodo. Gli uomini di Ettore Messina hanno subito un’altra sconfitta in casa del Bayern Monaco 91-84, dopo un supplementare arrivato con una vera e propria beffa: a +6 a un minuto dalla fine, i biancorossi si sono fatti recuperare con una preghiera di Serge Ibaka che è entrata proprio a fil di sirena.

Milano aveva giocato un ottimo primo quarto, raggiungendo anche il +9 prima di un parziale bavarese di 20-2 che ha ribaltato di netto il passivo. Il Bayern è arrivato a +5 all’intervallo, trascinato da Ibaka che sembra finalmente aver preso confidenza col basket europeo dopo le prime settimane un po’ in ombra. Al suo fianco un altro ex NBA, Carsen Edwards, che ha tirato col 50% da tre punti concludendo la gara con 32 punti. Nel secondo tempo l’Olimpia è tornata sotto fino al -1 siglato da Melli, ma è comunque arrivata al 30′ sotto 55-52. Il sorpasso è poi riuscito con un buon avvio di quarto quarto, grazie ai canestri di Voigtmann e Flaccadori per il +4 ospite. La risposta del Bayern non si è fatta attendere ma due liberi di Shavon Shields per il +6 Milano sembravano aver messo la parola fine alla gara. Edwards da tre punti, l’errore di Shields dall’altra parte e la tripla quasi casuale di Ibaka, dopo un intercetto di Tonut, hanno fissato il punteggio sul 76-76 sulla sirena.

Nel supplementare sono finite le energie della squadra meneghina, che si è arresa sotto i colpi di uno scatenato Edwards (11 punti su 15 di squadra nell’OT). I tentativi di Tonut e Shields, unici biancorossi a segno nell’extratime, sono risultati inutili. Per Milano è l’ottava sconfitta in 11 partite di EuroLega in questa stagione, tra due giorni ci sarà un’altra trasferta difficile contro il Partizan Belgrado.

Bayer Monaco: Weiler-Babb 14, Francisco 11, Edwards 32, Weidemann, Giffey 2, Radoncic 2, Bonga 5, Ibaka 20, Brankovic, Kharchenkov NE, Booker 5, Gillespie.

Olimpia Milano: Lo 3, Poythress 4, Bortolani 2, Tonut 9, Melli 10, Kamagate NE, Ricci, Flaccadori 5, Hall 10, Shields 26, Hines 5, Voigtmann 10.