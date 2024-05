Rudy Gobert diventa papà: è in dubbio per Gara-2 contro Denver

Rudy Gobert è stato subito un fattore in Gara-1, come al solito con una grande difesa che ha limitato anche Nikola Jokic. Il francese, che questa settimana potrebbe vincere il suo quarto premio di Difensore dell’Anno, nelle scorse ore è stato però classificato come “questionable” per Gara-2 di domani. La possibile assenza di Gobert è dovuta a “motivi personali”.

Un mistero sciolto entro poche ore: Gobert e la sua fidanzata, Julia Bonilla, sono diventati genitori questa mattina, con la nascita del loro primogenito. Per questo motivo Gobert non era sicuro di essere presente a Denver, visto che la donna ha partorito a Minneapolis.

Secondo Dan Moore, giornalista che segue i Timberwolves, ci sarebbe comunque ottimismo per la presenza di Gobert. Il francese dovrebbe salire con un aereo e arrivare appena in tempo per la palla a due, che per sua fortuna sarà alle 20 ora locale.

Asking around a bit about Rudy Gobert, and there seems to be optimism that Gobert will be able to get back by game time tonight. The later tip helps (8pm MT).

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) May 6, 2024