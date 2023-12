EA7 Milano, Messina post sconfitta col Bayern Monaco parla del mancato fallo sull’ultimo possesso

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha avuto un pessimo inizio di stagione in EuroLega. Il club italiano ha subito l’ottava sconfitta nelle prime 12 partite, perdendo contro il Bayern Monaco in un overtime assurdo, arrivato dopo una tripla pazzesca di Serge Ibaka a fine tempi regolamentari. Qui il commento di Ettore Messina a EuroLeague TV dopo la sconfitta dell’Olimpia EA7 Milano in casa del Bayern Monaco:

“Avevamo bisogno di un fallo sull’ultimo possesso. Questo è molto negativo perché sapevamo di dover fare fallo, ma non siamo riusciti a fermare il cronometro dopo una fantastica rimonta e un ottimo secondo tempo”.

A 8 secondi dalla fine del quarto quarto, l’Olimpia Milano aveva un vantaggio di 3 punti ma non ha commesso fallo sull’ultimo possesso del Bayern e Serge Ibaka ha realizzato un tiro da 3 per portare la partita ai supplementari.

Il Bayern ha dominato completamente il periodo supplementare e ha ottenuto una vittoria meritata.

“Sono molto frustrato per i giocatori e per noi stessi, ma è un anno in cui non riusciamo a fare neanche le piccole cose per vincere partite che abbiamo già vinto. Ma complimenti al Bayern e andiamo avanti”, ha aggiunto Messina sulla sconfitta di Milano contro il Bayern Monaco.

L’Olimpia Milano concluderà la sua settimana di doppio turno con una partita contro il Partizan Belgrado giovedì per per giocare in Serie A in casa contro la Virtus Bologna.

