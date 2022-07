Esclusiva BU, Nicola Alberani: “Fontecchio? Volevo portarlo a Strasburgo”

“Penso che siano due giocatori molto diversi fra loro ma sostanzialmente due predestinati. Per me è difficile approcciare giocatori di quel tipo perché, al di là dell’hype che porta avere giovani in rampa di lancio, è sempre complicato per qualunque ragazzo muovere i primi passi nel mondo pro e spesso le loro squadre ne pagano le conseguenze.

Personalmente ho sempre lavorato in club che dovevano ottimizzare le risorse per fare il miglior risultato possibile e questa cosa spesso mal si coniuga con lo sviluppo di ragazzi così giovani. Se guardiamo infatti alle classifiche finali delle squadre di Procida, Spagnolo, Dieng e Besson, vediamo come il risultato sportivo non sempre sia facile da ottenere. Purtroppo tanti aspetti del gioco si maturano con l’esperienza e non è qualcosa legato a questi ragazzi, basti anche vedere l’allora esperienza in Lituania di un giocatore che oggi fa 20 punti a gara in NBA come LaMelo Ball. La classifica finale del Prienai non fu felicissima neanche in quel caso”.