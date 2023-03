Milano demolita dal Maccabi: addio ufficiale ai Playoff di EuroLega

All’Olimpia Milano rimaneva statisticamente lo 0.2% di possibilità di conquistare i Playoff di EuroLega nelle 3 partite rimaste. I biancorossi hanno fallito subito alla prima occasione, rimediando una sconfitta sonora contro il Maccabi Tel-Aviv. In Israele, dove anche la Virtus Bologna era caduta di 31 punti qualche giorno fa, Milano ha perso 85-66 in una partita a senso unico.

29 punti subiti nel solo primo quarto, 50 nel primo tempo chiuso a -17. Il secondo tempo, salvo un timido riavvicinamento nel terzo quarto, non è andato diversamente. L’unica nota positiva per Ettore Messina, al quale ora resta solo la Serie A da vincere, è il recupero di Kevin Pangos. Il playmaker canadese è rientrato in una gara quasi del tutto inutile, segnando 5 punti in 16′ con 4 falli commessi.

Shavon Shields è andato per la prima volta in doppia cifra in EuroLega dallo scorso ottobre, segnando 14 punti, mentre il top scorer è stato ancora una volta Shabazz Napier con 15.

Foto: Olimpia Milano