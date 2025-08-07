quinn ellis

Milano dice no anche a Quinn Ellis: non giocherà EuroBasket con la Gran Bretagna

L’Olimpia Milano non sembra intenzionata a concedere molti giocatori alle Nazionali in vista di questo EuroBasket. Dopo aver trattenuto Josh Nebo e Vlatko Cancar, che avrebbero dovuto giocare con la Slovenia, causando anche la stizza di Luka Doncic, il club meneghino dirà “no” anche alla convocazione di Quinn Ellis con la Gran Bretagna, come riportato da Alessandro Maggi di Sportando.

Ellis è arrivato quest’estate da Trento, con cui nell’ultima stagione è stato MVP della Coppa Italia e Miglior U22 della Serie A. Il giocatore inizierà il traning camp con Milano il 25 agosto, rinunciando quindi a rappresentare la sua Nazionale che debutterà all’Europeo il 27 agosto.

