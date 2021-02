Milano domina Reggio Emilia e va in semifinale

Olimpia Milano-Reggio Emilia 80-52

(19-10, 22-12, 18-9, 21-21)

Tutto secondo copione nel primo quarto di finale della Final Eight 2021, l’Olimpia Milano supera agevolmente Reggio Emilia dominando in lungo e in largo la rimaneggiata squadra di coach Martino ed accede alla semifinale dove troverà la vincente di Virtus Bologna-Reyer Venezia.

Reggio approccia bene al match tanto da costringere coach Messina a chiamare sospensione dopo appena 1′ (0-4). Punter s’accende e Milano mette la testa avanti (9-7 16′), Leday allunga ancora, prima della tripla dell’ex Virtus per il 19-10 del 10′. Pronti via e subito trepunti di Rodriguez in avvio di secondo periodo che da il là al break Olimpia che arriva sino al +22 con una bomba di Delaney (39-17 17′). Reggio non fa mai canestro da fuori (0/16 da 3 all’intervallo), Kyzlink è l’unico pericolo per la difesa milanese ed il parziale al 20′ è impietoso, 41-22.

Si segna poco al rientro dagli spogliatoi, gol di Taylor dalla distanza (41-25) ma Milano è perfettamente in controllo anche quando Reggio Emilia abbozza una 1-3-1 che non sortisce gli effetti sperati, Leday dalla lunetta firma il nuovo +20 Olimpia (49-29 27′). L’Unahotels continua a fare tremendamente fatica in attacco, Shields con due schiacciate filate (57-31 29′) e Biligha fissano il perentorio 59-31 al 30′. Nell’ultima frazione Messina dà spazio alle seconde linee (Wojchiechoswki 8 nel quarto) che guidano la nave in porto senza troppe sbavature.

Milano: Punter 15 Cinciarini 5 Datome 2 Rodriguez 4 Shields 6 Biligha Delaney 3 Moretti 3 Hines 8 Moraschini 10 Leday 15 Wojchiechoswki 10 All.Messina

Reggio Emilia: Candi 6 Diouf 8 Kyzlink 8 Bostic 1 Baldi Rossi 13 Porfilio, Bonacini 2 Giannini, Taylor 5 Koponen 9 All.Martino