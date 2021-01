Milano: i playoff di Eurolega non sono più un miraggio

Dopo la vittoria per 82-76 arrivata contro lo Zenit SanPietroburgo, l’AX Armani Exchange Milano ha messo un piede in zona playoff. I ragazzi di coach Messina stanno facendo divertire i tifosi milanesi e senza dubbio stanno regalando loro una stagione finora stupenda.

I biancorossi non raggiungono la top 8 di Eurolega dalla stagione 2013-2014. In quell’edizione l’Olimpia di Hackett, Gentile, Melli, Cerella, Jerrels, Samuels, Moss (e chi più ne ha, più ne metta) fu eliminata da un fortissimo Maccabi Tel Aviv. Gli israeliani si sarebbero poi laureati campioni del torneo dopo una bellissima final four che fu giocata proprio al Mediolanum Forum di Assago.

Nella stagione 2014-15 Milano ha raggiunto la top 16, senza però riuscire a qualificarsi alla fase successiva. Dalla stagione 2016-17, ossia quella della prima edizione dell’Eurolega a 16 squadre (in precedenza erano ammesse 24 partecipanti), Milano non è mai riuscita ad approdare alla fase playoff. Molte volte i biancorossi ci si sono avvicinati, basti pensare alla straordinaria partenza della regular season della scorsa stagione, ma senza mai riuscire a raggiungere il tanto agognato obbiettivo.

Con la vittoria sui russi ed il conseguente consolidamento del terzo posto in classifica a 12 partite dalla fine della regular season, la top 8 non sembra più un miraggio per i ragazzi di coach Messina che stanno facendo una stagione di altissimo livello. La qualificazione ai playoff sarebbe la cartina di tornasole del duro lavoro portato avanti dal progetto AX Armani Exchange, e chissà che i biancorossi non riescano a spingersi anche oltre.

Un giovane classe 2000 con un grande amore per il basket (sport che ha praticato per 13 anni) ed un grande interesse per il mondo del giornalismo. Studente al Terzo anno di corso in “Scienze Umanistiche per la Comunicazione” presso la Statale di Milano. Collabora con BasketUniverso dal febbraio 2019.