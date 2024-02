Italbasket, Melli prima della Turchia: “Esordire da capitano a Pesaro avrà un sapore speciale per me”

La Sala del Consiglio del Comune di Pesaro ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Italia-Turchia, partita valida per la qualificazione al Campionato Europeo che nell’estate 2025 si giocherà tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice. Presente anche il neo capitano dell’Italbasket e capitano dell’Olimpia Milano, Nicolò Melli, a parlare prima del match con la Turchia.

Palla a due domani alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 20.30, live DAZN, Sky Sport e Now) contro la Turchia di coach Ergin Ataman, poi la trasferta a Szombathely contro l’Ungheria (25 febbraio alle ore 18.00, live DAZN, Sky Sport e Now). Fa parte del girone B anche l’Islanda, che riceverà in casa l’Ungheria giovedì per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.

Così Nik Melli prima della gara dell’Italbasket contro la Turchia:

“A Pesaro mi lega un ricordo speciale, nel 2011 sono venuto qui in prestito da Pesaro e per me è stato come rinascere, perché fui accolto da tanto affetto. Domani esordire da capitano proprio qui a Pesaro avrà un sapore speciale. Ringrazio il Presidente per le parole che ha speso per me. Domani affronteremo la Turchia con la massima concentrazione, sarà una partita complicata ma sappiamo che ci sarà un grande pubblico e lo vogliamo ripagare nel modo migliore. Poi ci attende il sogno olimpico ma credo sia giusto fare un passo per volta. Speriamo che domani sia una serata speciale, per noi e per Pesaro”.

Fonte: ufficio stampa FIP

