Milano non gioca il terzo quarto: altra rimonta subita, vince l’Efes

Milano crolla a Istanbul contro un Efes che ha appena cambiato allenatore, esonerando Erden Can: in panchina c’era infatti Tomislav Mijatovic. La squadra di Ettore Messina ha disputato un buon primo tempo, ma si è addormentata completamente nel terzo periodo. Non una novità quest’anno, visto che sono state diverse le occasioni in cui Milano ha gettato via un largo vantaggio. Stavolta è costata cara.

Voigtmann e Shields tengono Milano in linea di galleggiamento nel primo quarto, che si conclude con mini-parziale di 4-0 dell’Efes per la parità su un modesto 15-15. Nel secondo periodo va in scena un breve show di Rodney McGruder: l’americano segna 12 punti in poco più di 3′, frutto di un perfetto 4/4 da tre punti per iniziare la partita. Grazie a questo exploit, l’Olimpia raggiunge anche il +13, con Thompson e Larkin che riescono ad accorciare fissando il risultato sul 34-43 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Milano è irriconoscibile: ci mette 3′ e mezzo a trovare i primi punti del secondo tempo, mentre l’Efes torna sotto e sorpassa i biancorossi con tre triple consecutive (due di Pleiss, una di Larkin). Nel terzo quarto l’Olimpia realizza la miseria di 7 punti di squadra contro i 30 dei turchi, che ribaltano il passivo e arrivano al 30′ avanti addirittura 64-50. Il blackout meneghino termina con l’inizio del quarto periodo, McGruder torna a segnare e riporta i suoi a -8. L’Efes risponde con Larkin e Willis, ma Milano realizza un parziale di 0-9 che permette a Shields di segnare i punti della parità a quota 71 con 3′ e mezzo da giocare. Clyburn si iscrive alla partita segnando i suoi primi due canestri dal campo: due triple consecutive pesantissime per il +6 turco. Nel finale Melli fallisce la tripla del possibile -1, mentre Larkin in lunetta chiude la gara sul 79-73.

Efes: Larkin 19, Beaubois 4, Bryant 9, Oncel NE, Gazi, Clyburn 8, Thompson 9, Yildizli NE, Pleiss 17, Osmani NE, Willis 9, Jones 4.

Milano: Lo 2, McGruder 16, Poythress, Tonut 3, Melli 2, Napier 7, Flaccadori NE, Hall 2, Shields 17, Mirotic 6, Hines 2, Voigtmann 16.

Foto: Olimpia Milano