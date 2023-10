EA7 Milano, la domanda sorge spontanea: qual è il vero Pangos?

Ieri sera Kevin Pangos è stato il co-MVP della prima vittoria in EuroLega dell’Olimpia EA7 Milano, arrivata contro i greci dell’Olympiacos, tra i favoriti per la vittoria finale della competizione. L’altro giocatore ad aver fatto faville è stato il solito Nikola Mirotic, che ha chiuso con 20 punti e 4 rimbalzi.

Il canadese ha terminato il match con 16 punti a referto, quasi tutti realizzati nel secondo tempo (15 su 16), e questa sua prestazione ha fatto ricredere alcuni tifosi meneghini, con tantissimi che l’avevano dato per finito e inadeguato al contesto. A questo però la domanda sorge spontanea: qual è il vero Kevin Pangos?

La point guard ex Zenit San Pietroburgo, Cleveland Cavaliers e CSKA Mosca ha dimostrato di poter fare la differenza in EuroLega nelle stagioni passate, tanto da guadagnarsi una chiamata in NBA, forse ha solo bisogno di un po’ di fiducia in più da parte dell’ambiente biancorosso per potersi esprimere al meglio.

Certo, secondi tempi come quello di ieri ti innalzano in maniera importane l’autostima. Fare canestro per un cestista è la miglior medicina del mondo, specialmente se davanti al tuo pubblico e contro una delle migliori avversarie di EuroLega. La speranza quindi per l’EA7 Milano è che il vero Kevin Pangos sia quello visto contro l’Olympiacos e contro Reggio Emilia e non quello di inizio stagione. Ma solo il tempo potrà darci una risposta definitiva.

