Chiusa l’esperienza “NBA” di Bruno Caboclo

La tournée americana del Maccabi Ra’Anana è finita. La squadra israeliana ha disputato le tre partite contro altrettante franchigie NBA, raccogliendo tre sconfitte nette, come da pronostico.

Questi test match hanno fatto notizia in Italia per la presenza illegittima di Bruno Caboclo, centro brasiliano che è sotto contratto con la Reyer Venezia ma si è rifiutato di arrivare in Italia, preferendo giocare queste amichevoli con l’obiettivo di farsi notare dalla NBA.

Nella prima sfida, persa 135-103 con i Brooklyn Nets, l’ex Ulm ha messo a segno 8 punti con 7 rimbalzi in 26 minuti. Nel secondo match, finito 120-89 per i Cleveland Cavaliers, ha realizzato 6 punti con 9 rimbalzi e 2/8 al tiro. Infine contro i Minnesota Timberwolves, vincitori 138-111, Caboclo ha sfiorato la doppia doppia con 10 punti e 9 rimbalzi.

Buone cifre ma probabilmente non abbastanza per ottenere un contratto in NBA, più verosimile l’ipotesi di un ingaggio in G-League. Ma bisognerà vedere se qualche franchigia americana vorrà mettersi in casa un giocatore che, seppur in area FIBA, ha comunque un accordo in essere.

Foto: FIBA