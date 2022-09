Milano perde Naz Mitrou-Long per l’inizio stagionale

Poco fa, l’Olimpia Milano ha annunciato che il canadese Naz Mitrou-Long ha subito una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. L’infortunio è avvenuto durante la gara di Supercoppa contro la Virtus Bologna, disputata mercoledì sera a Brescia.

I tempi di recupero precisi non sono noti, ma Mitrou-Long verrà rivalutato tra due settimane. Ciò significa che il playmaker salterà sicuramente sia l’esordio in campionato contro la sua ex squadra, Brescia, che la trasferta di Scafati. In mezzo Mitrou-Long sarà assente anche per la trasferta di EuroLega contro l’Asvel.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Naz Mitrou-Long nel corso della semifinale di Supercoppa ha riportato una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra che verrà rivalutato in due settimane.

Foto: Olimpia Milano