Scambio nella notte tra Houston e OKC: coinvolti 8 giocatori

Maxi-trade nella notte italiana tra due formazioni destinate probabilmente alla lottery anche nella prossima stagione, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Nello scambio sono stati coinvolti ben otto giocatori, quattro per parte, e una scelta. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Derrick Favors, Ty Jerome, Moe Harkless, Theo Maledon una scelta del secondo turno 2025 finiscono a Houston. A fare il percorso inverso e arrivare ai Thunder sono invece David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke e Marquese Chriss.

La trade ha scopi di salary cap: i Thunder ottengono due Trade Exception e vanno di 10 milioni di dollari sotto la luxury tax. Per il disturbo di aver aumentato il proprio monte ingaggi di 1 milione di dollari, i Rockets ottengono una pick. Il giocatore più interessante di questo scambio è sicuramente Derrick Favors, 5.3 punti e 4.7 rimbalzi di media come backup nella scorsa stagione a OKC.

Cap-centric deal for both teams: Thunder gain two trade exceptions and drop about $10M under luxury tax. Rockets get a second-round pick for taking on $1M in salary. Favors will have value as a backup center, or elsewhere on a trade in marketplace too. https://t.co/k8zpgthwOh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022