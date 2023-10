Milano ruvida ma efficace: lascia l’Olympiacos a 53 e vince nel segno di Pangos

Al termine di una partita bruttina, l’Olimpia Milano ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale in EuroLega battendo una delle favorite: l’Olympiacos. Il risultato finale recita 65-53, con gli ospiti che hanno tirato solo 5/19 da dietro l’arco e si sono visti espellere Isaiah Canaan per doppio tecnico alla fine del secondo periodo. All’inizio sono stati Mirotic e Shields a guidare la squadra di Ettore Messina, arrivata a +2 al 10′, nel secondo periodo invece i comprimari hanno tenuto a galla l’Olimpia, raggiunta e superata nel finale di primo tempo da uno 0-7 ellenico per il 31-32 dell’intervallo.

Mirotic e Pangos hanno poi messo la firma sul roboante rientro in campo di Milano: il canadese in particolare è stato autore di 7 punti in circa 3′ per portare i meneghini a +5. Nell’ultimo quarto di una gara a bassissimo punteggio l’Olympiacos è tornato avanti, salvo poi ricevere in risposta un break di 9-0 da parte dei padroni di casa. Una tripla di Melli valsa il +13 a meno di un minuto e mezzo dalla fine ha fatto infine esplodere il Forum, con Pangos che ha messo la ciliegina sulla torta siglando 5 punti consecutivi negli ultimi istanti del match per tenere lontano il Pireo.

Milano: Poythress, Pangos 16, Tonut, Melli 3, Kamagate 2, Ricci NE, Flaccadori 6, Hall 2, Shields 12, Mirotic 20, Hines, Voigtmann 4.

Olympaicos: Walkup 11, Canaan 3, Lountzis 4, Larentzakis 2, Papas 2, Fall 2, Papanikolaou 4, Brazdeikis 6, Peters 4, Milutinov 15, Sikma, Tanoulis NE.

Foto: Olimpia Milano