Obradovic conferma che il Partizan è ancora sul mercato: Terrence Ross è un’idea?

Secondo alcune indiscrezioni, Terrence Ross, che ha giocato in NBA per da 11 anni, potrebbe diventare il terzo ex giocatore della National Basketball Association ad unirsi al Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic, seguendo le orme di PJ Dozier e Frank Kaminsky.

Dopo la sconfitta del Partizan nel terzo turno di EuroLeague contro il Barcelona, il capo allenatore della squadra, Zeljko Obradovic, ha ammesso l’interesse del club ad aggiungere un altro giocatore.

“Non è un segreto che siamo interessati e che vogliamo portare un altro giocatore”, ha confermato Obradovic. “Secondo me, e secondo le persone del club, al momento non c’è nessun giocatore sul mercato che possa aiutare adeguatamente la squadra. Per quanto riguarda i rumors, non è nostro compito occuparcene”.

Ross, attualmente free agent, ha trascorso l’ultima stagione tra gli Orlando Magic e i Phoenix Suns. Le sue medie nella stagione 2022-23 sono state di 8,3 punti, 2,4 rimbalzi e 1,5 assist in 63 partite.

A fine agosto, Ross ha confermato l’interesse del Partizan di Obradovic nei suoi confronti, dichiarando: “Mi hanno fatto un’offerta. Ho pensato: ‘Oh, chi lo sa?’ “.

In carriera Ross ha medie NBA di 11 punti con il 41,8% al tiro (36,2% da tre punti), 2,8 rimbalzi e 1,3 assist in 733 partite (187 da titolare) con Toronto Raptors, Orlando Magic e Phoenix Suns.

