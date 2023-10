Basta Jordan! Gli Utah Jazz costretti a ritirare il merch dallo store

Nelle scorse ore erano circolate su X, il fu Twitter, delle foto di alcuni prodotti in vendita nello store ufficiale degli Utah Jazz. Essendo Nike sponsor tecnico della NBA, è facile che molti articoli siano prodotti proprio dallo Swoosh o da Jordan Brand, che è praticamente un suo cluster e da un paio d’anni appone il proprio logo sulle divise di tutte le 30 squadre. Una maglietta in particolare riportava la scritta “Utah Jazz” sotto il celebre logo Jordan.

Secondo il The Salt Lake City Tribune i Jazz avrebbero ritirato quella maglietta recante il logo di Jordan dopo le lamentele dei tifosi. Michael Jordan non ha infatti un rapporto semplice con lo Utah, per la grande rivalità degli anni ’90. I Bulls di MJ vinsero ben due titoli in finale contro i Jazz, l’ultimo nel 1998 con il famoso tiro allo scadere divenuto iconico. Comprensibile quindi che vedere il logo di Jordan Brand rievochi in loro brutti ricordi.