Milano tenta il colpaccio in overtime ma vince il Fenerbahce

FENERBAHCE ISTANBUL 85 – OLIMPIA MILANO 82

(19-23; 19-12; 24-19; 14-22; 9-6)

In una serata storica per Datome, premiato dalla sua ex squadra dopo il ritiro, e per Hines che eguaglia il record di Jankunas di presenze in Euroleague, l’Olimpia fa visita al Fenerbahce. Una prima gara di Eurolega con parecchi assenti per l’Olimpia Milano: all’infortunio di Lo, si aggiunge il risentimento muscolare di Hall e la nuova operazione di Baron. Un match equilibrato, in cui non sono bastati 40′. Alla fine la vince il Fenerbahce con un decisivo Wilbekin che non fa scappare Milano all’inizio e la punisce nel finale. Per l’Olimpia Milano, bene il carattere e molto buoni Mirotic e Voigtmann.

IL MATCH

Avvio assolutamente positivo per l’Olimpia Milano che, dopo i primi minuti, prova a spezzare l’equilibrio grazie a delle percentuali eccezionali da 3. Mandando a referto tutti i giocatori in campo, Mirotic e Shilds su tutti, Milano segna il +10. Il Fenerbahce è costretta ad alzare la difesa, poi Guduric accorcia e chiude il quarto 19-23. Nonostante delle buone soluzioni in area da parte dell’Olimpia, il Fenerbahce ricuce tutto lo strappo grazie a Wilbekin. Dorsey punisce le imprecisioni di Milano che poi con Mirotic resta a contatto. La prima metà termina 38-35.

Nella ripresa, botta e risposta tra Madar e Voigtmann, poi la triple di Dorsey e Pierre valgono il +8. L’Olimpia Milano non riesce ad essere realmente concentrata in attacco e il Fenerbahce sfiora la doppia cifra di vantaggio. Voigtmann e Mirotic continuano ad essere i motori meneghini (-3), grazie anche alla difesa di Poythress, ma la tripla di Pierre e la fuga in campo aperto di Guduric chiudono il quarto 62-54. L’Olimpia da buoni segnali con Tonut e Shields, poi Hines piazza il -1 tra due avversari. Mirotic piazza il sorpasso ma Wilbekin e Papagiannis rispondono per il +4. Melli è lucido e pronto in area e pareggia 76-76 a 15″ dal finale. Nell’ultimo possesso Wilbekin cerca il contatto più che il canestro ma non trova nulla; ci prova Shields ma si va all’overtime.

Dorsey e Pierre continuano a dare grande concretezza al Fenerbahce. Milano di affida a Mirotic, commettendo qualche errore di troppo dalla lunga distanza. Tanti errori per entrambe le squadre, poi Wilbekin spara la tripla del +5 a 46″. Mirotic fa 3/3 in lunetta ma a Guduric basta un libero per chiuderla perché l’Olimpia fallisce l’ultimo tiro. Termina 85-82.

TABELLINI:

FENERBAHCE ISTANBUL: Motley 2, Wilbekin 19, Sanli, Papagiannis 15, Mahmutoglu , Hayes-Davis, Pierre 11, Guduric 15, Dorsey 15, Calathes, Madar 8, Sestina.

Coach Idoutis.

OLIMPIA MILANO: Poythress 5, Bortolani, Pangos 2, Tonut 3, Melli 7, Kamagate n.e., Ricci, Flaccadori 3, Shields 10, Mirotic 27, Hines 4, Voigtmann 21.

Coach Messina.

Clicca qui per il boxscore completo