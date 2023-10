EA7 Milano incerottata col Fenerbahce: non giocherà nemmeno Devon Hall

L’Olimpia EA7 Milano ha comunicato tramite un tweet che non potrà contare su Devon Hall per la gara di stasera a Istanbul con il Fenerbahce:

Causa affaticamento muscolare dopo l’ultimo allenamento, Devon Hall non sarà disponibile per la partita di EuroLeague contro il Feberbahce#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/EgprNAMVNR — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 6, 2023

Naturalmente si tratta di un batosta per un’Olimpia EA7 Milano che era già in difficoltà perché sapeva che non avrebbe potuto contare su Billy Baron e Maodo Lo.

L’assenza di Devon Hall è un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l’EA7 Milano che dovrà compiere un autentico miracolo per vincere a Istanbul contro una squadra molto forte com’è il Fenerbahce. Chiaramente non è impossibile tornare a casa con un successo ma questa ulteriore assenza complica ancora di più una situazione che già semplice non era.

Ci sarà sicuramente tantissimo spazio per Stefano Tonut e dovranno essere necessariamente impiegati anche Diego Flaccadori e Giordano Bortolani. Il classe 2000 ha ben figurato contro la Virtus Bologna e ha disputato una preseason positiva, chissà che magari riuscirà a ripetersi anche contro un super avversario come i gialloneri turchi. Flacca invece ha avuto un po’ di problemi fisici in precampionato ma ora è abile e arruolabile e pronto ad aiutare i compagni in questa difficilissima trasferta turca. Stiamo a vedere, d’altronde la speranza è sempre l’ultima a morire in questi casi.

