Victor Wembanyama ha vinto il Rookie of the Year 2023-24

Qualche dubbio poteva esserci fino a febbraio, ma dall’All Star Break in poi la vittoria del Rookie of the Year da parte di Victor Wembanyama è diventata sempre più scontata. Il fenomeno francese è stato premiato questa notte dalla NBA al termine di una stagione chiusa con 21.4 punti, 10.6 rimbalzi, 3.9 assist, 3.6 stoppate, 1.2 recuperi, il 46% dal campo e il 32% da tre punti.

Numeri che davvero non si erano mai visti nella storia. Wembanyama, prima scelta assoluta al Draft 2023, è stato il primo giocatore di sempre a collezionare almeno 1.500 punti, 700 rimbalzi, 250 assist, 250 stoppate e 100 triple in una singola stagione. Il francese è il terzo giocatore degli Spurs a vincere il ROY dopo David Robinson e Tim Duncan.

Wemby ha preceduto gli altri due finalisti: Chet Holmgren, secondo, e Brandon Miller, terzo. La star di San Antonio ha ottenuto 498 punti nelle votazioni, molti di più di Holmgren (295). Non solo: ha ottenuto tutti i voti per la prima posizione, diventando il primo Rookie of the Year all’unanimità da Karl-Anthony Towns nel 2016. Qui tutti i risultati.

Ora Victor Wembanyama spera di vincere anche il Defensive Player of the Year che verrà annunciato domani: dovrà però vedersela con Rudy Gobert. Se dovesse trionfare, diventerebbe il primo rookie della storia NBA ad essere nominato Difensore dell’Anno.